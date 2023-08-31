Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку знову буде виступати в чемпіонаті Італії.

Сага з переходом Ромелу Лукаку бодай кудись добігла кінця. Форвард після оренди в Інтері вів переговори з "нерадзуррі", але також загравав з Ювентусом і Міланом. Це призвело до того, що жоден із цих грандів не наважився оформити перехід.

Інтер офіційно завершив трансфер чемпіона світу з Баварії

Зрештою, бельгійця забрала Рома. Лукаку перебрався до столиці Італії на правах оренди, яка розрахована на один сезон, повідомляє прес-служба "джалороссі". Угода не передбачає гарантованих опцій викупу контракту.

Лукаку закриє в Ромі проблемну позицію центрфорварда, оскільки Таммі Абрахам перебуває в лазареті зі складною травмою. До слова, Бельгієць втретє виступатиме під керівництвом Жозе Моурінью – раніше їхні кар'єри перетиналися в Челсі та Манчестер Юнайтед.

Наполі погрожують з Мілана, камбек Маліновського, лихоманка Юве, Моур йде ва-банк: експрес-анонс Серії А для всіх команд