"Рефері вирішили ВАР не дивитися, значить, не сумнівалися в тому, що фолу не було. Взагалі вважаю, що арбітр відсудив нормально. Так, в епізоді з падінням Мудрика, можливо, спрацював фактор Італії – у ворота менш іменитої команди в такому разі пенальті могли б поставити. Але ж це Італія, і як можна було допустити таке, щоб італійці на Євро не поїхали.

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Звісно, боснійці та ізраїльтяни - це не італійці, але й проти них грати з позиції сили не вийде. Після такого футболу, як у матчі з Італією, збірну України вважатимуть фаворитом у плей-офф. Незважаючи на те, що ми не отримали прямої путівки на Євро, відбір завершили позитивно, і це потрібно зберегти на весну", – цитує Буряка Footboom.

Леонід Буряк очолював національню збірну України в період з 2002 по 2003 рік. Також Буряк працював у київському Динамо та Олександрії.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з національною командою Італії (0:0) в матчі відбору до Євро-2024. Тепер підопічні Сергія Реброва чекають плей-оф Ліги націй. Італійці напряму кваліфікувалися на чемпіонат Європи, обійшовши "синьо-жовтих" за додатковими показниками.

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