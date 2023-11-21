"Рефери решили ВАР не смотреть, значит, не сомневались в том, что фола не было. Вообще считаю, что арбитр отсудил нормально. Да, в эпизоде с падением Мудрика, возможно, сработал фактор Италии – в ворота менее именитой команды в таком случае пенальти Но ведь это Италия, и как можно было допустить такое, чтобы итальянцы на Евро не поехали.

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Конечно, боснийцы и израильтяне – это не итальянцы, но и против них играть с позиции силы не получится. После такого футбола, как в матче с Италией, сборную Украины сочтут фаворитом в плей-офф. Несмотря на то, что мы не получили прямую путевку на Евро, отбор завершили положительно, и это нужно сохранить на весну, – цитирует Буряка Footboom.

Леонид Буряк возглавлял национальную сборную Украины в период с 2002 по 2003 год. Также Буряк работал в киевском Динамо и Александрии.

Напомним, сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Италии (0:0) в матче отбора к Евро-2024. Теперь подопечные Сергея Реброва ждут плей-офф Лиги наций. Итальянцы напрямую квалифицировались на чемпионат Европы, обойдя "сине-желтых" по дополнительным показателям.

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