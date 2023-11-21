Величезний резонанс викликав момент у компенсований час, коли хавбек італійців Браян Крістанте не встиг на м'яч і, найімовірніше, зачепив ногу Михайла Мудрика. Ні Мансано, ні арбітр VAR Хуан Мартінес не наважилися призначати пенальті у ворота чинних чемпіонів Європи. Навіть іспанські ЗМІ здивовані таким рішенням свого представника.

Україна – Італія: відео непризначеного пенальті та огляд матчу відбору на Євро-2024

Marca: Як врятувалася Італія. Чистий пенальті НЕ призначили на 92-й хвилині. Гол України коштував би італійцям прямого виходу на Євро.

AS: Хіль Мансано рятує Італію. Наприкінці Італія в агонії тягнула час, а Україна безплідно намагалася сперечатися через можливий контакт Мудрика та Крістанте у штрафному майданчику. Хіль Мансано та VAR вирішили, що це ігровий момент. Чемпіон страждав, але буде у Німеччині.

Mundo Deportivo: Мансано виявився головним героєм поєдинку України та Італії. Польовий суддя не дав пенальті, а VAR всього за хвилину підтвердив це рішення. Не зовсім ясно, чи контакту було достатньо для падіння Мудрика. Якби стався пенальті, то група б зазнала кардинальних змін – Україна їде на Євро, а Італія в Лігу націй. Втім, додатковий плей-офф доведеться проходити українцям.

Україна дала бій, але пропустила Італію на Євро-2024 – суддя на останніх хвилинах вкрав у Мудрика пенальті