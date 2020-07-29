Екс-нападник Шахтаря може стати спортивним директором Уотфорда

Крістіано Лукареллі, який у 2007 році провів 12 матчів та забив 4 голи у складі Шахтаря, близький до відходу з посади головного тренера Катанії. Сицилійцям загрожує банкрутство, а 44-річний тренер має одразу два варіанти продовження кар'єри, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sports.

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Це Уотфорд, який пропонує Лукареллі посаду спортивного директора, а також представник італійської Серії С – Тернана. В останньому випадку йдеться про тренерську роботу. Сам фахівець начебто вже перебуває в Англії та веде перемовини з Уотфордом.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 Уотфорд вилетів з АПЛ, посівши 19 місце.

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