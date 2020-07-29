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Экс-нападающий Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда

09:31 - Читати українською
Экс-нападающий Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда
Кристиано Лукарелли / ФК Катания

Известный итальянский форвард Кристиано Лукарелли получил шанс трудоустроиться в Англии.

Кристиано Лукарелли, который в 2007 году провел 12 матчей и забил 4 гола в составе Шахтера, близок к уходу с поста главного тренера Катании. Сицилийцам грозит банкротство, а 44-летний тренер имеет сразу два варианта продолжения карьеры, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports.

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Это Уотфорд, который предлагает Лукарелли должность спортивного директора, а также представитель итальянской Серии С – Тернана. В последнем случае речь идет о тренерской работе. Сам специалист якобы уже находится в Англии и ведет переговоры с Уотфордом.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Уотфорд вылетел из АПЛ, заняв 19 место.

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Теги
Италия Чемпионшип Кристиано Кристиано Лукарелли Катания Катания Англия Уотфорд Уотфорд
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