Экс-нападающий Шахтера может стать спортивным директором Уотфорда

Кристиано Лукарелли, который в 2007 году провел 12 матчей и забил 4 гола в составе Шахтера, близок к уходу с поста главного тренера Катании. Сицилийцам грозит банкротство, а 44-летний тренер имеет сразу два варианта продолжения карьеры, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports.

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Это Уотфорд, который предлагает Лукарелли должность спортивного директора, а также представитель итальянской Серии С – Тернана. В последнем случае речь идет о тренерской работе. Сам специалист якобы уже находится в Англии и ведет переговоры с Уотфордом.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Уотфорд вылетел из АПЛ, заняв 19 место.

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