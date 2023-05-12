Легія на своєму сайті оголосила про підписання нападника СК Дніпро-1 Марка Гуаля.

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27-річний форвард підписав з варшавським клубом угоду терміном на три роки, яка вступить в дію 1 липня. За інформацією Transfermarkt, Марк перейшов до табору "армійців" у статусі вільного агента.

Нагадаємо, Гуаль приєднався до СК Дніпро-1 у січні 2022 року, але через війну так і не зіграв за українську команду жодного матчу. У березні на правах оренди він перейшов у Ягеллонію, за яку виступатиме до 30 червня 2023 року.

До слова, у поточному сезоні він провів за польський клуб 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 7 асистів. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

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