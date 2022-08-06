Колишній півзахисник Металіста 1925 Юрій Батюшин став гравцем Діли, повідомляє офіційний сайт грузинського клубу.

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Терміни та умови контракту не повідомляються, відомо лише, що 29-річний гравець перейшов у команду Андрія Демченка у статусі вільного агента. До слова, акліматизуватися у новому колективі Юрію допоможе, окрім тренера, ще один наш співвітчизник – голкіпер Данило Каневцев.

Нагадаємо, Батюшин – вихованець алчевської Сталі, за яку дебютував у 2011 році. Встиг пограти також за Миколаїв і Гірник-Спорт. Минулого сезону провів за харків'ян 15 матчів, в яких забив 3 м'ячі і віддав 2 асисти, ставши автором першого історичного гола Металіста 1925 в УПЛ. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

Дебютувати за Ділу Батюшин зможе вже у понеділок, 9 серпня, в 1/16 Кубка Грузії проти Мачахели.

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