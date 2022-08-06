Бывший полузащитник Металлиста 1925 Юрий Батюшин стал игроком Дилы, сообщает официальный сайт грузинского клуба.

Вингер Динамо официально продолжит выступления в Европе

Сроки и условия контракта не сообщаются, известно лишь, что 29-летний игрок перешел в команду Андрея Демченко в статусе свободного агента. К слову, акклиматизироваться в новом коллективе Юрию поможет, кроме тренера, еще один наш соотечественник – голкипер Даниил Каневцев.

Напомним, Батюшин – воспитанник алчевской Стали, за которую дебютировал в 2011 году. Успел поиграть также за Николаев и Горняк-Спорт. В прошлом сезоне провел за харьковчан 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста, став автором первого исторического гола Металлиста 1925 в УПЛ. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

Дебютировать за Дилу Батюшин сможет уже в понедельник, 9 августа, в 1/16 Кубка Грузии против Мачахелы.

Таблица коэффициентов: Украина берет максимум, бросает вызов лидерам, но теряет позицию из-за феноменального конкурента