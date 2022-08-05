Зоря продовжує зачин Динамо Київ, яке перемогло двічі поспіль в ЛЧ. Україна отримала максимум очок від своїх двох єврокубкових представників цього тижня, але все ще не може вийти навіть на 13 позицію у таблиці коефіцієнтів станом на 5 серпня.

Зоря також перемогла свого суперника з рахунком 1:0. Дві мінімальні перемоги українських клубів принесли ще 2 бали, а ті розділені на 5 представників додали 0,4 очка до нашої скарбнички у боротьбі за якнайкращі позиції наших команд на майбутні сезони. Зоря вперше зустрілася з румунським суперником і виглядала доволі переконливо. Після двох невдалих спроб перемогти на груповому етапі Ліги конференцій вдалося реабілітуватися у кваліфікації наступного сезону.

Таблиця коефіцієнтів: Динамо вірне традиції, Україна втрачає перший клуб, наближає крах Росії і не відпускає конкурентів

Це вперше у поточному розіграші, коли представники УПЛ виграли усі свої єврокубкові матчі тижня. Україна ще ближче підібралася до Росії, які якогось дива УЄФА подарував 4,333 очка за повну відсутність виступів. Однак за останні 8 днів нас посунула Норвегія. Її клуби здобули вже 10 перемог, а бали діляться не на 5, як у нас, а на 4. Ми зі своїми 3 звитягами та нічиєю виглядаємо на цьому фоні більш ніж скромно. Тут, щоправда, скандинави мають значну перевагу. З початкових етапів вони делегували увесь квартет своїх представників. З великою імовірністю наступного тижня вони відірвуться ще більше, адже максимум можливого українців – це ті ж 2 виграші, а конкуренти легко можуть тріумфувати бодай тричі.

Відтак відставання у 0,375 ще далеке від межі. Є і добрі новини. Ліллестрем після поразки від Антверпена може стати першим норвезьким клубом, який вилетить з нинішнього сезону єврокубків. Крім того, Шахтар і СК Дніпро-1 ще не стартували, і як мінімум останній може найближчим часом поповнити наші запаси, якщо пройде, імовірно, АЕК (віце-чемпіони Кіпру отримали мінімальну перевагу в дуелі з белградським Партизаном після першої гри). До слова, саме невдачі сербів нам на руку. Вони вже втратили одну команду, ще дві програли цього тижня і ризикують повторили долю ФК Раднічкі. Балканці все ще випереджають нас на 2,5 очка, але наші клуби вже відіграли 0,7, хоча наразі від УПЛ зіграв на 1 клуб менше.

"Караваєв – це космос": легенда Динамо – про виправдання для Бєсєдіна, запас міцності і сподівання на диво

Можна і треба ставити за мету обходити як мінімум росіян і сербів і перетерпіти, коли норвежці на ранніх стадіях Ліги конференцій виносять всіх. Дуже допомогли б бонусні очки від Динамо за потрапляння у груповий турнір ЛЧ, однак Бенфіка – найважчий з можливих суперників, який ураганом проноситься по клубах АПЛ та міцних європейських середняках. Тому буде дуже складно. У будь-якому випадку кияни мають пристойно набирати. Якщо вилетять у Лігу Європи, буде більше шансів розжитися суттєвою кількістю очок. Те саме стосується СК Дніпро-1. Команду Кучера, як і Динамо з Шахтарем, неодмінно чекає єврокубкова осінь. Теоретично в разі поразки в ЛЄ буде легше завойовувати очки у третьому за рангом єврокубку.

Зорі треба розвинути успіх проти румунів, а далі найімовірніший варіант з виходом на сенсаційний Хапоель, який на виїзді 2:0 прибив швейцарський Лугано. З цього результату, як і з не менш вражаючого фіаско Базеля від Брондбю (0:1), можна тішитися особливо. Адже Швейцарія – наш найближчий переслідувач, 15 рядок у таблиці коефіцієнтів. До слова, серед конкурентів Україна силами 3 своїх учасників стоїть доволі гідно. Ми поступаємося за очками, набраними у сезоні 2022/23, лише норвежцям (Росію не враховуємо), беручи до уваги країни з 10 місця (гарантована пряма путівка в ЛЧ) по 19 (здатні активно загрожувати знизу). Ситуація контрольована і розвивається в оптимістичному напрямку навіть попри втрату Ворскли.

"Бенфіка вже напряглася": унікальне шаленство Сандро Караве, Луческу знову чарівник, але трьом перепало за Штурм