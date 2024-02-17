В поединке 23-го тура чемпионата Греции между Панатинаикосом и Ламией на передний план снова вышли бывшие легионеры Динамо и Шахтера.

Чемпионат Греции 2023/24, 23-й тур

Панатинаикос – Ламия – 2:2

Голы: Бернард, 45+3, Еремеефф, 59 – Карлитос, 45+1, Цилулис, 68

Удаления: Рубен Мартинес, 39 (Ламия)

В стартовом составе Панатинаикоса вышли экс-звезды Шахтера и Динамо – Бернард и Вербич, а вот в составе соперников с первых минут на поле вышел Сидклей – еще один бывший динамовец. Однако, уже на 14-й минуте бывших представителей УПЛ на поле стало меньше: Вербич травмировался и был заменен. На 39-й минуте Ламия осталась в меньшинстве – прямую красную получил Рубен Мартинес.

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Голы начали забивать перед перерывом. Повела в счете Ламия, а автором гола стал Карлитос. Испанцу ассистировал Сидклей, который отдал передачу с фланга, а сам Карлитос организовал фантастическое соло через всю штрафную соперников.

Через 2 минуты счет стал 1:1. После розыгрыша штрафного Панатинаикос развил атаку вторым темпом, Мансини нашел пасом свободного Бернарда, который ударом в касание и сравнял счет не без помощи рикошета. На второй тайм на поле вышел Еремеефф, который уже через 15 минут вывел Панатинаикос вперед. Ламия отыгралась в меньшинстве – Зоран Тошич (экс-легионер московского ЦСКА) ассистировал Цилулису. Игра так и завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, Панатинаикос набрал 51 пункт, сравнявшись с ПАОКом по очкам (у "бело-черных" игра в запасе). Ламия с 34 баллами расположилась на шестой позиции.

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Goal: Carlitos | Panathinaikos 0-1 PAS Lamia pic.twitter.com/KD4ryiOxMo — wants live stream? follow @GoalSpotHD (@TBarnes58733) February 17, 2024