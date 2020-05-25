Екс-легіонер УПЛ назвав суми премій, які Динамо і Шахтар платили іншим клубам

Колишній нападник полтавської Ворскли Каталін Лікіою пригадав, які премії отримував під час своїх виступів у чемпіонаті України.

"Скільки за тебе заплатила Ворскла? Близько 100 тисяч євро. У Полтаві я приблизно за місяць отримував більше, ніж у Ністрі за сезон. Були ще премії хороші.

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В Україні завжди рубаються тільки два клуби – Шахтар і Динамо. Вони стимулюють клуби, які грають один проти одного. Нам прямо говорили, якщо відберете очки у Динамо, то Шахтар кожному дасть по 10 тисяч доларів. Коли граємо проти Шахтаря, то вже Динамо пропонує такі ж гроші.

Пам'ятаю, грали з Шахтарем. Рахунок 0:0, мене випустили на заміну за хвилину до кінця матчу. Пробігся трохи в доданий час, навіть не встиг спітніти. Матч так і закінчився 0:0, а я отримав премію, тому що теж вийшов на поле. Це були мої найбільш легко зароблені гроші в житті", – цитує Лікіою moldfootball.

Нагадаємо, румунський форвард виступав за український клуб з 2006 по 2008 роки. За цей час Каталін зіграв за Ворсклу 31 матч, в яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

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