Экс-легионер УПЛ назвал суммы премий, которые Динамо и Шахтер платили другим клубам

Бывший нападающий полтавской Ворсклы Каталин Ликиою вспомнил, какие премии получал во время своих выступлений в чемпионате Украины.

"Сколько за тебя заплатила Ворскла? Около 100 тысяч евро. В Полтаве я примерно за месяц получал больше, чем в Нистре за сезон. Были еще премии хорошие.

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В Украине всегда рубятся только два клуба – Шахтер и Динамо. Они стимулируют клубы, играющие друг против друга. Нам прямо говорили, если отберете очки у Динамо, то Шахтер каждому даст по 10 тысяч долларов. Когда играем против Шахтера, то уже Динамо предлагает такие же деньги.

Помню, играли с Шахтером. Счет 0:0, меня выпустили на замену за минуту до конца матча. Пробежался немного в добавленное время, даже не успел вспотеть. Матч так и закончился 0:0, а я получил премию, так как тоже вышел на поле. Это были мои самые легко заработанные деньги в жизни", – цитирует Ликиою moldfootball.

Напомним, румынский форвард выступал за украинский клуб с 2006 по 2008 годы. За это время Каталин сыграл за Ворсклу 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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