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Блохін хотів мене натуралізувати, – екс-легіонер Динамо

21:50 535 Читать на русском
Блохін хотів мене натуралізувати, – екс-легіонер Динамо
Бєсєдін, Сілва, Морозюк / Фото ФК Динамо

Колишній захисник Динамо Даніло Сілва мав шанс приміряти "синьо-жовту" футболку.

"Коли ще тренером збірної був Олег Блохін, був предметний інтерес. Але на той момент я ще не провів в Україні п'ять років, тому й питання натуралізації не стояло.

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Надалі же, вже коли формально я міг стати українцем, то все так і залишилося на рівні розмов – на мене ніхто з УАФ не виходив", – розповів Сілва для офіційного сайту киян.

Нагадаємо, Даніло захищав кольори Динамо у 2010-2017 роках.

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Теги
Динамо Динамо Даніло Сілва Даніло Сілва Україна Україна Збірна України Олег Блохін
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