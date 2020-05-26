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Экс-легионер Динамо поразил своим видом во время паломнической ходы

06:30 176 Читати українською
Экс-легионер Динамо поразил своим видом во время паломнической ходы
Пап Диакате / Фото ФК Динамо

Бывший защитник Динамо Пап Диакате доказал, что является настоящим мусульманином.

Пап Диакате посетил Мекку, соблюдая мусульманскую традиции во время Рамадана.

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Из культового места 35-летний сенегалец опубликовал яркое фото в Instagram.

Напомним, Диакате находился в структуре киевского Динамо в 2007-2011 годах. За это время бывший защитник дважды побывал в аренде, сначала в в Сент-Этьене, а затем защищал цвета Лиона.

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Мир Динамо Киев Динамо Киев Пап Диакате Пап Диакате
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