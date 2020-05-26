Экс-легионер Динамо поразил своим видом во время паломнической ходы

Бывший защитник Динамо Пап Диакате доказал, что является настоящим мусульманином.

Пап Диакате посетил Мекку, соблюдая мусульманскую традиции во время Рамадана.

Блохин хотел меня натурализовать, – экс-легионер Динамо

Из культового места 35-летний сенегалец опубликовал яркое фото в Instagram.

Напомним, Диакате находился в структуре киевского Динамо в 2007-2011 годах. За это время бывший защитник дважды побывал в аренде, сначала в в Сент-Этьене, а затем защищал цвета Лиона.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?