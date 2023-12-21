Колишній півзахисник Динамо Мохаммед Кадірі вважає, що переїзд до Азербайджану – крок вперед в його кар'єрі.

"Перехід до азербайджанської Прем'єр-ліги – це крок вперед в моїй кар'єрі, а не назад. У футболі всі хочуть рухатися вперед.

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Я теж намагаюся робити найкраще з того, що вмію, і готовий до всього", – цитує Кадірі Azerisport.

Нагадаємо, Кадірі виступав у складі київського Динамо. За "біло-синіх" півзахисник провів 16 матчів, але не відзначився результативними діями. Також легіонер виступав за одеський Чорноморець, де зіграв 13 матчів.

Нині гравець виступає за Араз-Нахчиван. У новому клубі футболіст провів 15 матчів та забив три м'ячі.

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