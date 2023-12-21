Бывший полузащитник Динамо Мохаммед Кадири считает, что переезд в Азербайджан – шаг вперед в его карьере.

"Переход в азербайджанскую Премьер-лигу – это шаг вперед в моей карьере, а не назад. В футболе все хотят двигаться вперед.

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Я тоже стараюсь делать лучшее из того, что умею, и готов ко всему", – цитирует Кадири Azerisport.

Напомним, Кадири выступал в составе киевского Динамо. За "бело-синих" полузащитник провел 16 матчей, но не отличился результативными действиями. Также легионер выступал за одесский Черноморец, где сыграл 13 матчей.

В настоящее время игрок выступает за Араз-Нахчиван. В новом клубе футболист провел 15 матчей и забил три мяча.

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