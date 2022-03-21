Нігерійський форвард Еммануель Окодува не залишився осторонь біди в Україні, у якій провів значний відрізок життя.

Екс-нападник Динамо, Шахтаря і низки інших клубів одягнув світшот з тризубом. Відповідну світлину 38-річний Окодува виклав в Instagram.

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"Одного разу українець – завжди українець. Слава Україні", – написав Еммануель, який у сезоні 2005/06 розділив з Брандау звання найкращого бомбардира УПЛ. Тоді обидва форварди забили по 15 голів.

Нагадаємо, більшу частину кар'єри форвард провів в Україні. Виступав за Металург Донецьк, Арсенал Київ, Ворсклу, Динамо і Шахтар. Встиг пограти і в Росії за тамтешню Кубань. Має у своєму активі 1 матч за національну команду Нігерії.

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