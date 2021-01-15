Клуб Григорчука оголосив про підписання колишнього нападника Карпат Романа Дебелка на своєму офіційному сайті.

Дебелко став чемпіоном Латвії у складі Риги – команду очолював екс-наставник Карпат

Нападник приєднався до чемпіона Білорусі на правах вільного агента, проте інформація про умови контракту не розголошується.

Нагадаємо, Дебелко до цього виступав за Ригу, в складі якої став чемпіоном Латвії, відзначившись 4 голами та асистами у 16 матчах місцевої першості.

"Далекий родич гравця, яким захоплювалися": Маліновський змарнував шанс і розчарував Італію, Аталанта сяє без українця