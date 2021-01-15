Дебелко офіційно став гравцем солігорського Шахтаря, який очолює Григорчук
20:00 - Читать на русском
Колишній форвард Риги Роман Дебелко продовжить кар'єру в складі чемпіона білоруської першості.
Клуб Григорчука оголосив про підписання колишнього нападника Карпат Романа Дебелка на своєму офіційному сайті.
Дебелко став чемпіоном Латвії у складі Риги – команду очолював екс-наставник Карпат
Нападник приєднався до чемпіона Білорусі на правах вільного агента, проте інформація про умови контракту не розголошується.
Нагадаємо, Дебелко до цього виступав за Ригу, в складі якої став чемпіоном Латвії, відзначившись 4 голами та асистами у 16 матчах місцевої першості.
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