Центральний захисник дав згоду на прихід в Лаціо на правах вільного агента, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

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Романьйолі підпише контракт терміном на 5 років та зароблятиме близько 3 млн на рік. Італійця хотів підписати англійський Фулхем, який пропонував зарплату в 4 млн євро. Додамо, що Лаціо нещодавно підсилився екс-хавбеком Шахтаря Маркосом Антоніо.

Зауважимо, що його контракт з Міланом завершився 30 червня 2022. У минулій кампанії Романьйолі зіграв 26 матчів, записавши до свого активу гол та асист.

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