Центральный защитник дал согласие на приход в Лацио по правам свободного агента, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Романьоли подпишет контракт сроком на 5 лет и будет зарабатывать около 3 млн в год. Итальянца хотел подписать английский Фулхэм, предлагавший зарплату в 4 млн евро. Добавим, что Лацио недавно усилился экс-хавбеком Шахтера Маркосом Антонио.

Заметим, что его контракт с Миланом завершился 30 июня 2022 года. В прошлой кампании Романьоли сыграл 26 матчей, записав в свой актив гол и ассист.

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