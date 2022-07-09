Экс-капитан Милана станет одноклубником бывшей звезды Шахтера в Серии А
Бывший защитник Милана Алессио Романьоли присоединится к римскому Лацио.
Центральный защитник дал согласие на приход в Лацио по правам свободного агента, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Романьоли подпишет контракт сроком на 5 лет и будет зарабатывать около 3 млн в год. Итальянца хотел подписать английский Фулхэм, предлагавший зарплату в 4 млн евро. Добавим, что Лацио недавно усилился экс-хавбеком Шахтера Маркосом Антонио.
Заметим, что его контракт с Миланом завершился 30 июня 2022 года. В прошлой кампании Романьоли сыграл 26 матчей, записав в свой актив гол и ассист.
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