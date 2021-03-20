Черговий ветеран українського футболу вирішив спробувати свої сили в аматорському чемпіонаті.

Колишній лідер і капітан Львова Сергій Борзенко продовжить кар'єру в аматорському Вовчанську.

Львів попрощався з капітаном команди

Про це у коментарі офіційному сайту Асоціації аматорського футболу України розповів головний тренер команди Андрій Березовчук.

Нагадаємо, 34-річний Борзенко покинув Львів наприкінці жовтня 2020 року і майже півроку перебував без команди. Окрім "містян" Сергій встиг пограти за рівненський Верес, донецький Олімпік, кременчуцький Кремінь, армянський Титан, Полтаву та харківські Геліос і Арсенал.

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