Львів на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з оборонцем Сергієм Борзенком.

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Про причини розриву контракту не повідомляється. 34-річний футболіст виступав за львів'ян з 2018 року. За цей час Сергій встиг завоювати капітанську пов'язку у колективі. Клуб побажав своєму екс-капітану успіхів та здобутків у подальшій футбольній кар’єрі.

У минулому сезоні УПЛ Борзенко провів 31 поєдинок, в яких відзначився голом.

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