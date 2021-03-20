Очередной ветеран украинского футбола решил попробовать свои силы в любительском чемпионате.

Бывший лидер и капитан Львова Сергей Борзенко продолжит карьеру в любительском Волчанске.

Львов простился с капитаном команды

Об этом в комментарии официальному сайту Ассоциации любительского футбола Украины рассказал главный тренер команды Андрей Березовчук.

Напомним, 34-летний Борзенко покинул Львов в конце октября 2020 года и почти полгода находился без команды. Кроме "горожан" Сергей успел поиграть за ровенский Верес, донецкий Олимпик, кременчугский Кремень, армянский Титан, Полтаву и харьковские Гелиос и Арсенал.

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