"Коли я був в оренді в Оболоні, в мене рік контракту з Динамо залишався, і я відмовлявся підписувати нову угоду. Ігор Суркіс не хотів мене відпустити в оренду на рік. Довго ми його вмовляли, там і Максимов просив його, щоб мене відпустили. І він мене все ж відпустив на рік в оренду.

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Проходить три місяці, мені дзвонить Саня Алієв. Я побачив його і Ігоря Михайловича, вони були на грі нашій з Металургом (Запоріжжя). І він мені після гри дзвонить: передзвони Ігорю Михайловичу. Я розумію, для чого. Дивлюсь, мені з приймальні дзвонять-дзвонять, я не беру.

Потім Рома Єрьоменко дзвонить і каже – там тебе всі шукають, чого ти трубку не береш. Я в двох словах пояснив, чого я не хочу. І тут у мене перебір жовтих карток, я пропускаю тур на відкриття "Донбас Арени" в Донецьку. І я собі думаю, завтра Динамо грає, куплю собі квиток, десь сяду і подивлюсь, Динамо давно вживу не бачив. І я брудний в формі, прямо з тренування, не мився, приїжджаю на Динамо, паркуюсь, йду в касу, беру квиток, і в машину. І дивлюсь, навколо моєї машини – охорона. І тільки палець такий Ігоря Михайловича – сюди. Каже – до мене в офіс.

Вже все, тікати немає куди. І я в такій не зовсім свіжій формі йду. Заходжу до нього, він в хорошому настрої. Починаємо говорити, він каже: "Чого трубку не брав?" Я – не знав. Далі каже: "Давай підпишемо новий контракт". Я: "Ну ви ж знаєте, я не хочу". Я максимально не готовий був в тій ситуації.

І він каже: "Яку зарплату хочеш?" Я ж знаю, свої пацани скільки отримують. І потім, коли ми вже дійшли до розмови про конкретні гроші, він говорить: "Давай так, я тобі даю папірчик, і в мене папірчик, і пишемо дві суми, в кого більша, на тій і сходимось". Я думаю так – краще більше написати, ніж менше. Я написав, а в нього виявилося, що більша. Він каже: "Влаштовує?" Я: "Влаштовує". Все, я підписав і поїхав в шоці", – поділився Морозюк в інтерв'ю Fanday.

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