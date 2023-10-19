"Когда я был в аренде в Оболони, у меня год контракта с Динамо оставался, и я отказывался подписывать новое соглашение. Игорь Суркис не хотел меня отпустить в аренду на год. Долго мы его уговаривали, там и Максимов просил его, чтобы меня отпустили. И он меня все же отпустил на год в аренду.

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Проходит три месяца, мне звонит Саня Алиев. Я увидел его и Игоря Михайловича, они были на игре нашей с Металлургом (Запорожье). И он мне после игры звонит: перезвони Игорю Михайловичу. Я понимаю, для чего. Смотрю, мне из приемной звонят-звонят, я не беру.

Потом Рома Еременко звонит и говорит – там тебя все ищут, чего ты трубку не берешь. Я в двух словах объяснил, чего я не хочу. И тут у меня перебор желтых карточек, я пропускаю тур на открытие Донбасс Арены в Донецке. И я себе думаю, завтра Динамо играет, куплю себе билет, где-то сяду и посмотрю, Динамо давно вживую не видел. И я грязный в форме, прямо с тренировки, не мылся, приезжаю на Динамо, паркуюсь, иду в кассу, беру билет, и в машину. И смотрю, вокруг моей машины – охрана. И только палец такой Игоря Михайловича – сюда. Говорит – ко мне в офис.

Уже все, бежать некуда. И я в такой не совсем свежей форме иду. Захожу к нему, он в хорошем настроении. Начинаем говорить, он говорит: "Чего трубку не брал?" Я – не знал. Дальше говорит: "Давай подпишем новый контракт". Я: "Ну вы же знаете, я не хочу". Я максимально не готов был в той ситуации.

И он говорит: "Какую зарплату хочешь?" Я же знаю, свои пацаны сколько получают. И потом, когда мы уже дошли до разговора о конкретных деньгах, он говорит: "Давай так, я тебе даю бумажку, и у меня бумажка, и пишем две суммы, у кого больше, на той и сходимся". Я думаю так – лучше больше написать, чем меньше. Я написал, а у него оказалось, что больше. Он говорит: "Устраивает?" Я: "Устраивает". Все, я подписал и уехал в шоке", – поделился Морозюк в интервью Fanday.

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