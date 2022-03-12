Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втратив статус почесного члена Німецького футбольного союзу, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таке рішення прийняла на своєму черговому засіданні Федерація футболу Німеччини (DFB). Причина – тісні зв'язки колишнього очільника країни з Володимиром Путіним та його кривавим режимом. Інціатором виступила дортмундська Борусія, яка напередодні позбавила екс-канцлера титулу почесного члена клубу.

Нагадаємо, 77-річний Шредер є головою ради директорів "Роснафти" та комітету акціонерів "Північного потоку-2", членом правління "Газпрому". Він же керував консорціумом з будівництва першого "Північного потоку" (його місячна зарплатня становила 250 тис. євро). 8 листопада 2018 року Шредера було внесено до бази "Миротворця" через висловлювання про Крим. Згодом він заявив, що "жоден президент РФ не поверне Крим Україні" і потрібно зняти санкції з РФ, а мир на Донбасі можливий лише за умови федералізації України.

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