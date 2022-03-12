Екс-канцлера Німеччини позбавили звання почесного члена футбольного союзу
Скандальний політик продовжує прислуговувати кривавому режиму Володимира Путіна.
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втратив статус почесного члена Німецького футбольного союзу, повідомляє офіційний сайт організації.
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Таке рішення прийняла на своєму черговому засіданні Федерація футболу Німеччини (DFB). Причина – тісні зв'язки колишнього очільника країни з Володимиром Путіним та його кривавим режимом. Інціатором виступила дортмундська Борусія, яка напередодні позбавила екс-канцлера титулу почесного члена клубу.
Нагадаємо, 77-річний Шредер є головою ради директорів "Роснафти" та комітету акціонерів "Північного потоку-2", членом правління "Газпрому". Він же керував консорціумом з будівництва першого "Північного потоку" (його місячна зарплатня становила 250 тис. євро). 8 листопада 2018 року Шредера було внесено до бази "Миротворця" через висловлювання про Крим. Згодом він заявив, що "жоден президент РФ не поверне Крим Україні" і потрібно зняти санкції з РФ, а мир на Донбасі можливий лише за умови федералізації України.
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