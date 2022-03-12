Экс-канцлера Германии лишили звания почетного члена футбольного союза
Скандальный политик продолжает прислуживать кровавому режиму Владимира Путина.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер потерял статус почётного члена Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт организации.
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Такое решение приняла на своем очередном заседании федерация футбола Германии (DFB). Причина – тесные связи бывшего главы страны с Владимиром Путиным и его кровавым режимом. Инциатором выступила дортмундская Боруссия, лишившая накануне экс-канцлера титула почетного члена клуба.
Напомним, 77-летний Шредер является главой совета директоров "Роснефти" и комитета акционеров "Северного потока-2", членом правления "Газпрома". Он же руководил консорциумом по строительству первого "Северного потока" (его месячная зарплата составляла 250 тыс. евро). 8 ноября 2018 г. Шредер был внесен в базу "Миротворца" из-за высказываний о Крыме. Впоследствии он заявил, что "ни один президент РФ не вернет Крым Украине" и нужно снять санкции с РФ, а мир на Донбассе возможен только при условии федерализации Украины.
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