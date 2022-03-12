Бывший канцлер Германии Герхард Шредер потерял статус почётного члена Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт организации.

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Такое решение приняла на своем очередном заседании федерация футбола Германии (DFB). Причина – тесные связи бывшего главы страны с Владимиром Путиным и его кровавым режимом. Инциатором выступила дортмундская Боруссия, лишившая накануне экс-канцлера титула почетного члена клуба.

Напомним, 77-летний Шредер является главой совета директоров "Роснефти" и комитета акционеров "Северного потока-2", членом правления "Газпрома". Он же руководил консорциумом по строительству первого "Северного потока" (его месячная зарплата составляла 250 тыс. евро). 8 ноября 2018 г. Шредер был внесен в базу "Миротворца" из-за высказываний о Крыме. Впоследствии он заявил, что "ни один президент РФ не вернет Крым Украине" и нужно снять санкции с РФ, а мир на Донбассе возможен только при условии федерализации Украины.

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