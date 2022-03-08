Німецька футбольна ліга (DFL), що керує Бундеслігою, знайшла різницю між телекартинкою, що передається, і тим, що транслювалось у Росії, інформує Sport1.

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Перед 25-м туром було змінено колірну гаму логотипу, він став синьо-жовтим і таким мав показуватись у всіх трансляціях ігор чемпіонату Німеччини в світі. Але Матч ТВ, який має права на показ у Росії, вчинив по-своєму, демонструючи логотип у традиційному червоному кольорі.

DFL відверто обурена порушенням інструкцій. Якщо російський транслятор не погодиться надалі передавати картинку без змін, то Бундесліга всерйоз задумається про припинення мовлення в країні-окупантці.

Німецька футбольна ліга також пожертвує 1 мільйон євро, отриманих за контракт із Матч ТВ, на гуманітарну допомогу Україні.

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