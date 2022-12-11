Колишній півзахисник луганської Зорі Андреас Циганікс продовжить кар'єру у Відзеві, повідомляє офіційний сайт польського клубу.

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Наприкінці грудня латвійський гравець пройде медичний огляд у третій команді Екстракляси, після чого підпише контракт.

Нагадаємо, Циганікс – вихованець ризького Сконто. У юному віці перебрався до Німеччини, де грав за молодіжні команди Байєра, Вікторії Кельн та Шальке. Після сезону у нідерландському Камбюрі і латвійському РФШ виступав за Зорю (29 матчів, 1 асист). Останнім його клубом була Дунайська Стреда.

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