Бывший полузащитник луганской Зари Андреас Цыганикс продолжит карьеру в Видзеве, сообщает официальный сайт польского клуба.

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В конце декабря латвийский игрок пройдет медицинское освидетельствование в третьей команде Экстраклясы, после чего подпишет контракт.

Напомним, Цыганикс – воспитанник рижского Сконто. В юном возрасте перебрался в Германию, где играл за молодежные команды Байера, Виктории Кельн и Шальке. После сезона в нидерландском Камбюре и латвийском РФШ выступал за Зарю (29 матчей, 1 ассист). Последним его клубом была Дунайска Стреда.

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