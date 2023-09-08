Экс-хавбек сборной Англии и Ливерпуля раскритиковал Почеттино из-за Мудрика – странный выбор тренера Челси
Бывший полузащитник Ливерпуля Данни Мерфи не понимает, почему Маурисио Почеттино не дает полноценного шанса Михаилу Мудрику.
Новый тренер Челси держит украинца в запасе и придумывает разнообразные схемы, не совсем отвечающие лучшим позициям игроков.
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"Мудрик может принести гораздо больше пользы. Челси нужен чистый левый нападающий вместо того, чтобы совать туда защитника Бена Чилвелла. Дайте Мудрику 5-6 матчей, и мы сможем увидеть", – приводит слова Мерфи Caught Offside.
Напомним, Мудрик в новом сезоне еще ни разу не выходил со старта. Вингер Челси наиграл около 80 минут и не отличался результативными действиями.
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