Київський клуб продовжує роботу на трансферному ринку – на радарах "пивоварів" опинились Євген Запорожець та Максим Грисьо.

Українські півзахисники Євген Запорожець та Максим Грисьо можуть продовжити кар'єру в Оболоні, повідомляє "ТаТоТаке".

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Обидва футболісти нині перебувають у статусі вільних агентів.

Нагадаємо, 29-річний Запорожець з 2014 року захищав кольори Інгульця і після 10 років покинув клуб з Петрового. Цікаво, що Євгеній нині заявлений за футзальну команду Тайфун на чемпіонат Дніпропетровської області.

27-річний Грисьо – вихованець львівського футболу. Виступав за Карпати, Рух, Львів та ОПФК Черкащина. Останнім його клубом був Чорноморець, який він покинув у серпні 2023-го і з того часу залишався без команди (сумарно він перебував у системі "моряків" близько 2 місяців, але провів на полі лише 2 хвилини.). Transfermarkt оцінює Запорожця у 400 тисяч євро, Грисьо вартує на 100 тисяч менше.

До слова, Запорожець вже підтвердив свій можливий трансфер. "Варіант із Оболонню станом на сьогодні основний. Спілкуємося, гадаю, протягом найближчих днів усе стане зрозуміло", – сказав він у коментарі Sport.ua.

Оболонь на зимову паузу пішла на 13-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок. Команда виходить із відпустки у понеділок, 8 січня.

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