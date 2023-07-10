Загинув фанат Дніпра, який захищав Україну від окупантів
10 липня 10:39 - Читать на русском
Не стало представника фанатського руху Дніпра Миколи Цимлякова.
Представник фанатського руху Дніпра Микола "Утка" Цимляков загинув, повідомляє Telegram-канал "Старый Днепр".
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"Загинула людина, яка була яскравим представником нашого двіжа, того самого Старого Дніпра. Основа Рівер Шаркс. Боєць 3 ОШБ Микола "Утка" Цимляков.
До останнього подиху любив Дніпро та Україну. Нам буде тебе дуже не вистачати, друже", – йдеться в дописі.
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