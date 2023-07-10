Представник фанатського руху Дніпра Микола "Утка" Цимляков загинув, повідомляє Telegram-канал "Старый Днепр".

Український футболіст загинув, захищаючи Батьківщину від російських окупантів – йому був лише 21 рік

"Загинула людина, яка була яскравим представником нашого двіжа, того самого Старого Дніпра. Основа Рівер Шаркс. Боєць 3 ОШБ Микола "Утка" Цимляков.

До останнього подиху любив Дніпро та Україну. Нам буде тебе дуже не вистачати, друже", – йдеться в дописі.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну