На 38-м году трагически оборвалась жизнь воспитанника Карпат Григория Барчишина, сообщает официальный сайт Львовской ассоциации футбола.

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После полномасштабного вторжения он одним из первых пошел добровольцем в территориальную оборону Киева и вскоре присоединился к рядам ВСУ. Во время выполнения задания в автомобиль, в котором находился Григорий, попал артиллерийский снаряд. У него остались родители, жена и маленький сын.

Напомним, Барчишин в свое время играл на позиции полузащитника за Галичину-Карпаты, Карпаты-2, Оболонь-2, киевскую Чайку, а также выступал в первенстве Львовщины за Синьковичи и Карпаты-Каменка.

Попрощаться с героем можно будет во вторник, 11 июля, в 15:00 в Гарнизонном Храме святых Петра и Павла.

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