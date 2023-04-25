Бразильська Серія А, 2-й тур

Байя – Ботафого – 1:2

Голи: Жакаре, 42 – Сантос, 29, Че Че, 78

Ботафого другий тур чемпіонату проводив на виїзді. На перерву колективи пішли за рахунку 1:1. Дуель Че Че розпочав на лаві для запасних, але з'явився на 62 хвилині.

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Вже за кілька миттєвостей 30-річному хавбеку вдалось забити – дальній удар став результативним і, як виявилось пізніше, ще й переможним. Цікаво, що Че Че забив у другому матчі за Ботафого поспіль.

Нагадаємо, бразилець виступав за Динамо у сезоні 2018/19, провівши 16 поєдинків. Тоді кияни за 5 мільйонів продали його Сан-Паулу.

O GOL DA VITÓRIA!



Tapa de muita qualidade no cantinho de Tchê Tchê para dar números finais ao jogo na Fonte Nova. GOLAÇO! 6️⃣ #VamosBOTAFOGO



@sportv pic.twitter.com/rtq8O0BArK — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2023

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