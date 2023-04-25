Бразильская Серия А, 2-й тур

Байя – Ботафого – 1:2

Голы: Жакаре, 42 – Сантос, 29, Че Че, 78

Ботафого второй тур чемпионата проводил на выезде. На перерыв коллективы ушли при счете 1:1. Дуэль Че Че начал на скамейке для запасных, но появился на 62-й минуте.

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Уже через несколько мгновений 30-летнему хавбеку удалось забить – дальний удар стал результативным и, как оказалось позже, еще и победным. Интересно, что Че Че забил во втором матче за Ботафого.

Напомним, бразилец выступал за Динамо в сезоне 2018/19, проведя 16 поединков. Тогда киевляне за 5 миллионов продали его Сан-Паулу.

O GOL DA VITÓRIA!



Tapa de muita qualidade no cantinho de Tchê Tchê para dar números finais ao jogo na Fonte Nova. GOLAÇO! 6️⃣ #VamosBOTAFOGO



@sportv pic.twitter.com/rtq8O0BArK — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2023

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