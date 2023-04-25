Экс-хавбек Динамо забил во втором матче подряд – видео элегантного победного удара из Бразилии
Полузащитник Ботафого Че Че вновь отметился результативным действием за бразильский коллектив.
Бразильская Серия А, 2-й тур
Байя – Ботафого – 1:2
Голы: Жакаре, 42 – Сантос, 29, Че Че, 78
Ботафого второй тур чемпионата проводил на выезде. На перерыв коллективы ушли при счете 1:1. Дуэль Че Че начал на скамейке для запасных, но появился на 62-й минуте.
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Уже через несколько мгновений 30-летнему хавбеку удалось забить – дальний удар стал результативным и, как оказалось позже, еще и победным. Интересно, что Че Че забил во втором матче за Ботафого.
Напомним, бразилец выступал за Динамо в сезоне 2018/19, проведя 16 поединков. Тогда киевляне за 5 миллионов продали его Сан-Паулу.
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