Півзахисник Євген Макаренко може продовжити кар'єру у казахському Ордабаси, повідомляє SportArena.

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До слова, нині 31-річний гравець виступає у Фехерварі, однак пропустив зимовий збір з угорською командою.

Нагадаємо, Макаренко – вихованець Динамо. Окрім київського клубу встиг пограти за Говерлу, бельгійські Кортрейк і Андерлехт. Провів 15 матчів у складі національної збірної України. Його контракт з Фехерваром чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 900 тисяч євро.

До слова, Ордабаси завершив минулий сезон на п'ятій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Казахстану.

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