Ще один наш співвітчизник повернувся на батьківщину.

Півзахисник турецького Генчлербірлігі Олександр Бєляєв продовжить кар'єру у Львові, повідомляє офіційний сайт "містян".

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23-річний футболіст виступатиме за команду Олега Дулуба на правах оренди. Терміни і умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що контракт буде чинний до 30 червня 2023 року. Новачок львів'ян виступатиме під 21-м номером.

Нагадаємо, Бєляєв – вихованець Дніпра. Встиг пограти за СК Дніпро-1, кропивницьку Зірку, ВПК-Агро та грузинський Сабуртало. З серпня 2022-го – повноцінний гравець Генчлербірлігі. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

До слова, Львів перед стартом другої частини сезону йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у свому активі 9 очок.

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