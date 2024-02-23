У четвер відбулись повторні матчі за вихід в 1/8 фіналу третього за силою євротурніру. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Ліга конференцій, матчі-відповіді за вихід в 1/8 фіналу

Легія – Мольде – 0:3 (перший матч – 2:3)

Голи: Гульбрандсен, 2, 67, Гестад, 21

Айнтрахт – Уніон Сент-Жилуаз – 1:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Діна Ебімбе, 88 – Пуертас, 47, Екерт, 80

Слован – Штурм Грац – 0:1 (перший матч – 1:4)

Гол: Бірет, 52

Вилучення: Блекман, 90+3 (Слован, червона картка)

Ференцварош – Олімпіакос – 0:1 (перший матч – 0:1)

Гол: Ель Каабі, 43 (п.)

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Легія на своєму полі була розгромлена Мольде. У Норвегії поляки зуміли забити два голи, пропустивши на один більше, тож сподівались взяти реванш у Варшаві. Однак, не так сталось, як гадалось: екс-команда Ігоря Харатіна ще до перерви "ковтнула" два голи, а після відпочинку втратила будь-які шанси на позитивний результат. Норвежці доволі несподівано з загальним рахунком 6:2 йдуть далі.

Айнтрахт сенсаційно вилетів від Уніона Сент-Жилуаза. У першому матчі в Бельгії команди розписали бойову нічию, тож "орли" мали чудовий шанс продовжити собі євровесну на очах власних уболівальників. Перший тайм минув без голів, а одразу по перерві гості шокували німців. Наприкінці зустрічі Уніон зробив рахунок переконливішим, але Айнтрахт зумів закрутити інтригу за 2 хвилини до завершення основного часу. Дива, однак, не сталось – бельгійці вистояли і вийшли в 1/8 фіналу турніру.

Слован безславно завершив виступи у Лізі конференцій, мінімально поступившись Штурму. Австрійці вдома розбили братиславців з рахунком 4:1, тож на матч-відповідь їхали без особливих нервів. Одного гола на початку другого тайму цілком вистачило, аби забезпечити собі загальну перемогу. Форвард Динамо Жерсон Родрігес, який виступає за Слован на правах оренди, не зумів бодай якось підсолодити гіркоту поразки (у першій зустрічі саме люксембуржець забив єдиний м'яч).

У ще одному матчі Олімпіакос повторив результат першого матчу з Ференцварошем, мінімально здолавши угорців. Долю зустрічі вирішив пенальті наприкінці першого тайму. Греки йдуть далі.

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