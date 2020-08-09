Ляказетт близький до переходу в Атлетіко

Арсенал та Атлетіко перебувають за крок до узгодження трансферу Александра Ляказетта, повідомляє Daily Star.

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Очікується, що лондонський клуб отримає за 29-річного француза близько 35 млн євро.

Нагадаємо, Александр приєднався до табору "канонірів" у 2017-му, перейшовши з Ліона за 53 млн євро. У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Ляказетт провів 30 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 6-ма асистами.

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