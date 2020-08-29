"Если вы посмотрите на имеющиеся у Арсенала активы, то увидите, что их совсем немного.

Арсенал рассматривает обмен игроками с Ювентусом

В их распоряжении еще остается Обамеянг, но у него остался всего год по контракту. Не знаю, что будет, если Арсенал продаст Ляказетта", – цитирует Парлора Goal.

Напомним, что француз близок к переходу в Атлетико за ориентировочно 35 млн евро. Также интерес к нему проявляют туринский Ювентус и миланский Интер.

В сезоне 2019/20 Александр Ляказетт провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 7 результативных передач.

Хрещений батько Гвардіоли, хард-рок у Західному Мідленді та Дачний елеватор: коротко про новачків АПЛ сезону 2020/21