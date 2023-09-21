Чемпіон Болгарії тотально провалює старт сезону 2023/24. Лудогорець посідає лише 7 місце турнірної таблиці, відпустивши лідера на 12 очок (щоправда, має дві гри в запасі). У зв'язку з цим керівництво клубу планує кадрові зміни.

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Одним із тих, кого зачепить чистка, стане український захисник Ігор Пластун. Лудогорець не збирається пропонувати йому нову угоду, а чинний контракт футболіста розрахований до 30 червня 2024-го. Болгарський клуб планує заробити бодай якісь гроші за українця, тому готує його продаж взимку. Триває пошук покупців, інформує Tema Sport.

Раніше Пластуна не заявили на груповий турнір Ліги конференцій. Українець вже місяць не виходить на поле за першу команду, а на минулих вихідних зіграв за дубль.

Нагадаємо, Пластун виступав за Лудогорець з 2016-го по 2018 рік. Влітку 2021-го болгарський клуб повернув українця з бельгійського Гента за 1 мільйон євро. У поточному сезоні 33-річний центрбек зіграв 7 матчів за першу команду.

У кар'єрі Пластуна також є 5 поєдинків за національну збірну України (останній – у листопаді 2019 року).

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