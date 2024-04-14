Словаччина, Чемпіонська група, 5-й тур

Слован – Дунайска Стреда – 0:0

Легіонер Динамо не хоче повертатися у команду Шовковського – зіркова подруга форварда пролила світло на його плани

Напередодні Слован у матчі 5-го туру Чемпіонської групи на своєму полі розійшовся миром з Дунайскою Стредою. Братиславський клуб набрав 67 очок і став недосяжним для Спартака з Трнави, який йде другим – відрив становить вже 19 очок.

Як наслідок, Слован за 5 турів до завершення сезону достроково став чемпіоном Словаччини – 6-й раз поспіль і 30-й в історії.

Нагадаємо, у складі новоспеченого чемпіона на правах оренди з Динамо виступає люксембурзький форвард Жерсон Родрігес. Скандальний нападник, якого нещодавно ледь не виключили зі складу команди, участі у чемпіонському матчі не брав, спостерігаючи за грою з трибун. Після гри він спустився у роздягальню і привітав партнерів з неймовірним досягненням

Цікаво, що у разі завоювання Динамо золотих медалей в УПЛ Жерсон зможе зіграти проти своєї команди у Лізі чемпіонів – його орендна угода зі Слованом чинна до 31 грудня 2024 року.

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