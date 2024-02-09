Український центральний захисник Ігор Пластун продовжить кар'єру в Ордабаси. Контракт розрахований на один рік, повідомляє прес-служба казахського клубу.

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Напередодні Пластун покинув Лудогорець на правах вільного агента, тож за його трансфер не довелося платити. Слід зауважити, що за Ордабаси виступають ще два екс-гравці збірної України – Артем Бєсєдін та Євген Макаренко.

Нагадаємо, Пластун двічі приходив у Лудогорець, де сумарно зіграв 166 матчів, але у нинішньому сезоні українець втратив статус важливого гравця, провівши лише 7 поєдинків, а останні кілька місяців не потрапляв навіть до заявки.