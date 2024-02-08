Лудогорець на офіційному сайті повідомив про розрив угоди з Ігорем Пластуном за обопільною згодою.

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Таким чином, український захисник став вільним агентом. Додамо, що Пластун двічі виступав за Лудогорець. Перший період тривав з 2016 по 2018 роки, а другий тривав з липня 2021-го по лютий 2024-го.

До слова, у поточному сезоні Ігор провів лише 8 матчів за Лудогорець, в яких не відзначався результативними діями. За збірну України зіграв у 5 поєдинках. Transfermarkt оцінює 33-річного оборонця у 500 тисяч євро.

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