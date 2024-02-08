Лудогорец на официальном сайте сообщил о разрыве соглашения с Игорем Пластуном по обоюдному согласию.

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Таким образом, украинский защитник стал свободным агентом. Добавим, что Пластун дважды выступал за Лудогорец. Первый период длился с 2016 по 2018 годы, а второй длился с июля 2021-го по февраль 2024-го.

К слову, в текущем сезоне Игорь провел лишь 8 матчей за Лудогорец, в которых не отличался результативными действиями. За сборную Украины сыграл в 5 поединках. Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 500 тысяч евро.

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