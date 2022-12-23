"Те, що зараз відбувається у нашому футболі, є прямим наслідком абсолютно неефективної політики УАФ останніх років. Наш футбол – синонім непрозорості, кумівства, закулісних ігор та авантюристів, які узурпували футбольну владу.

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Найсумніше – це те, що люди, які стоять на чолі цієї влади, настільки вчепилися в це крісло, що готові на все, в тому числі і на розвал українського футболу, аби тільки втримати цю владу. Говорімо відверто, що нинішні футбольні функціонери УАФ протягом багатьох років практично нічого не змогли реформувати. З різних причин. Так, ми постійно чуємо якісь обіцянки, які більше нагадують самопіар і у розсудливих людей викликають радше усмішку та роздратування.

Не може бути здоровою та ефективною організація, коли на чолі її та в управлінні перебувають некомпетентні керівники. Наразі я зовсім не бачу чіткого курсу розвитку футболу. Не можна лише прикриваючись війною та національною збірною і вдавати, що все гаразд. Це не так, і ми всі це знаємо.

Що саме з обіцяного було виконано? Де звіти про виконану роботу та фінансову складову? Чому у нас немає прозорості, поваги до футбольної громадськості, футболістів, журналістів? Де план розвитку українського футболу на короткий та довгий період? Чому було переписано статути УАФ? Хто за це відповідає? Чому використовуються методи залякування, маніпуляції та тиску? Будь-хто, хоч трохи знайомий з українським футболом, знає, що наш футбол прогнив і всі розуміють, що так далі продовжуватися не може.

Конкретне питання до пана Павелка, чому ви не залишите посаду, якщо ви не в змозі керувати українським футболом? У цьому немає нічого ганебного. Адже це не ваша власність. Нехай біля керма стануть інші, компетентніші люди.

І ще, якщо ми прагнемо демократичних цінностей, то й методи мають бути відповідними. Вміння робити гарні фотографії, давати промовисті обіцянки та оточувати себе легендами українського футболу ще не означає вміти керувати. Задайтеся простим питанням що ви справді зробили для українського футболу? І який слід у футбольній історії лишиться після вас…", – написав Левченко на своїй сторінці у Facebook.

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