"То, что сейчас происходит в нашем футболе, является прямым следствием абсолютно неэффективной политики УАФ последних лет. Наш футбол – синоним непрозрачности, кумовства, закулисных игр и авантюристов, узурпировавших футбольную власть.

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Самое печальное – это то, что люди, стоящие во главе этой власти, настолько вцепились в это кресло, что готовы на все, в том числе и на развал украинского футбола, лишь бы удержаться у этой власти. Откровенно говорим, что нынешние футбольные функционеры УАФ на протяжении многих лет практически ничего не смогли реформировать. По разным причинам. Да, мы постоянно слышим какие-то обещания, больше напоминающие самопиар, и у здравомыслящих людей они вызывают скорее улыбку и раздражение.

Не может быть здоровой и эффективной организация, когда во главе ее и в управлении находятся некомпетентные руководители. Пока я совсем не вижу четкого курса развития футбола. Нельзя только прикрываясь войной и национальной сборной и делать вид, что все в порядке. Это не так, и мы все это знаем.

Что именно из обещанного было выполнено? Где отчеты о проделанной работе и финансовой составляющей? Почему у нас нет прозрачности, уважения к футбольной общественности, футболистам, журналистам? Где план развития украинского футбола на короткое и долгое время? Почему были переписаны уставы УАФ? Кто за это отвечает? Почему используются методы устрашения, манипуляции и давления? Любой, хоть чуть-чуть знакомый с украинским футболом, знает, что наш футбол прогнил и все понимают, что так дальше продолжаться не может.

Конкретный вопрос к господину Павелко, почему вы не оставите должность, если вы не в состоянии руководить украинским футболом? В этом нет ничего постыдного. Это ведь не ваша собственность. Пусть у руля станут другие, более компетентные люди.

И еще, если мы стремимся к демократическим ценностям, то и методы должны быть соответствующими. Умение делать хорошие фотографии, давать красноречивые обещания и окружать себя легендами украинского футбола еще не значит уметь управлять. Задайтесь простым вопросом, что вы действительно сделали для украинского футбола? И какой следует в футбольной истории останется после вас…", – написал Левченко на своей странице в Facebook.

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