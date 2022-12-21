– Владиславе Григоровичу, що скажете про ситуацію, що склалася з виборами президента УАФ?

– Що я можу сказати. Павелко тримається зубами та кліщами за своє крісло і не може його відпустити. Він узурпував владу в УАФ, як Путін і Лукашенко у своїх країнах. Не знаю, що в нього в голові. Він просто компрометує себе. Я колись казав, що його звідти винесуть в урнах, але тепер ситуація ще гірша. Андрюшеньці [Павелку] треба скоріше тікати звідти.

– Що скажете про лист, нібито отриманий від ФІФА та УЄФА, де організації говорять про неприпустимість втручатися держави у футбольну діяльність?

– Хотілося б, щоби цей лист УАФ розмістила у себе на офіційному сайті. Я у футболі багато років і за весь час не пам'ятаю, щоб УЄФА та ФІФА надсилали листа на одному аркуші. Адже це дві різні організації. Тому закрадається питання: чи існує цей лист насправді? Нехай УАФ офіційно розмітить листа у себе на сторінці, тоді стане все зрозуміло.

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– Висунути кандидата на пост президента УАФ досить непросто за нинішнього регламенту. Кандидатуру мають подавати обласні Федерації футболу, але складається таке враження, що вони бояться чи не хочуть йти проти Павелка.

– У нас тотальна корупція у футболі, глобальна мильна бульбашка, яка ось-ось лусне, і назовні вийде дуже багато бруду. Тому я рекомендую Андрюшеньці тікати, а не чіплятися зубами за крісло.

– Проти Павелка порушили кримінальну справу, але він вийшов під заставу. Як думаєте, чим усе скінчиться?

– Матиме великі проблеми. Наш футбол сьогодні – це інтрига, корупція, а УАФ – тотальна ОПГ. Я не думаю, що в ситуації, в якій зараз є наша країна, вийде зам'яти якісь речі. Я чекаю на чесне і справедливе рішення з цього питання, – заявив Гельзін в інтерв'ю FanDay.

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